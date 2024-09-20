Підрив пейджерів "Хезболли". Ізраїль планував операцію щонайменше 15 років, - ABC
Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів бойовиків "Хезболли", які цього тижня вибухнули у Лівані. Підготовка операція тривала щонайменше 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Джерело видання в американській розвідці зазначило, що Ізраїль міг готувати операцію проти бойовиків "Хезболли" щонайменше 15 років. За словами співрозмовника, ЦРУ довго не бажало використовувати таку тактику, оскільки ризик для цивільних був занадто високим.
Повідомляється, що у плануванні атаки брали участь підставні компанії, повʼязані з офіцерами розвідки Ізраїлю. Вони були прикриттям для справжнього виробника пейджерів, а деякі працівники підприємств навіть не підозрювали, на кого насправді вони працюють.
Згідно з даними джерела ABC, у пейджери було закладено одну-дві унції вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху.
ABC зв’язалося з угорською компанією BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo на Тайвані. Але жодна компанія не відповіла на запити журналістів.
Речник угорського уряду у коментарі виданню заявив, що пейджери ніколи не були в Угорщині, і компанія була "торговельним посередником, не маючи виробничих або операційних майданчиків в Угорщині".
Підрив пейджерів у Лівані
Нагадаємо, 17 вересня у Лівані пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що здетонували пейджери, які використовували бойовики "Хезболли".
Наступного дня у Лівані сталася друга хвиля вибухів. ЗМІ повідомили, що цього разу вибухнули рації, які використовували деякі бойовики "Хезболли" для зв'язку. Детальніше про вибухи у Лівані та їх наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
За словами міністра охорони здоров'я Лівану, за два дні вибухи в Лівані загинули щонайменше 37 людей, близько 3 тисяч отримали поранення.
Варто додати, що вчора Ізраїль також завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані.
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