В США заявили, що обговорять з Ізраїлем потенційну відповідь на атаку Ірану

Найближчі кілька днів Білий дім зосередиться на взаємодії з Ізраїлем. Вони спробують узгодити потенційну відповідь на іранську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла.

За даними Кемпбелла, адміністрація американського президента США Джо Байдена зосередиться на взаємодії з ізраїльтянами протягом наступних кількох днів, щоб спробувати узгодити свої погляди на будь-яку потенційну відповідь на іранську атаку на Ізраїль.

"Я думаю, що ми визнаємо, наскільки важливою має бути якась відповідь, є визнання того, що регіон дійсно знаходиться на лезі ножа, і реальні побоювання щодо ще більш широкої ескалації або продовження ескалації", - наголосив він.