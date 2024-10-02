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В США заявили, що обговорять з Ізраїлем потенційну відповідь на атаку Ірану

США, Середа 02 жовтня 2024 19:52
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В США заявили, що обговорять з Ізраїлем потенційну відповідь на атаку Ірану Фото: США обговорять з Ізраїлем потенційну відповідь на атаку Ірану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Найближчі кілька днів Білий дім зосередиться на взаємодії з Ізраїлем. Вони спробують узгодити потенційну відповідь на іранську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла.

За даними Кемпбелла, адміністрація американського президента США Джо Байдена зосередиться на взаємодії з ізраїльтянами протягом наступних кількох днів, щоб спробувати узгодити свої погляди на будь-яку потенційну відповідь на іранську атаку на Ізраїль.

"Я думаю, що ми визнаємо, наскільки важливою має бути якась відповідь, є визнання того, що регіон дійсно знаходиться на лезі ножа, і реальні побоювання щодо ще більш широкої ескалації або продовження ескалації", - наголосив він.

Загострення на Близькому Сході

Вчора увечері Іран атакував Ізраїль за допомогою балістичних ракет. Як зазначали в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ППО країни збила "велику кількість" цілей.

Загалом, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Іран використав для обстрілу понад 200 ракет.

Збивати ворожі ракети Ізраїлю допомагали американські військові та Британія.

Іран заявив, що цей удар був помстою за ліквідацію голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та генерала КВІР Аббаса Нілфорушана.

Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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