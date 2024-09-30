США відправлять додаткові винищувачі та кілька тисяч військових на Близький Схід

Сполучені Штати Америки відправлять кілька тисяч військових та додаткові винищувачі на Близький Схід для посилення безпеки Ізраїлю.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

За словами Сінгх, посилену присутність США на Близькому Сході буде забезпечено кількома ескадрильями винищувачів.

Додатковий контингент включає ескадрильї винищувачів F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 і F-22, а також персонал, необхідний для їхньої підтримки.

Раніше передбачалося, що винищувачі прибудуть на місце і замінять вже наявні ескадрильї. Замість цього і наявні, і нові літаки залишаться на місці, щоб подвоїти поточну присутність.

Днями міністр оборони США Ллойд Остін також оголосив про тимчасове продовження перебування в регіоні авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln і пов'язаних із нею ескадрилій.

Сінгх пояснила, що винищувачі перебувають там не для допомоги в евакуації, а для захисту американських військ.