США відправлять додаткові винищувачі та кілька тисяч військових на Близький Схід
Сполучені Штати Америки відправлять кілька тисяч військових та додаткові винищувачі на Близький Схід для посилення безпеки Ізраїлю.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
За словами Сінгх, посилену присутність США на Близькому Сході буде забезпечено кількома ескадрильями винищувачів.
Додатковий контингент включає ескадрильї винищувачів F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 і F-22, а також персонал, необхідний для їхньої підтримки.
Раніше передбачалося, що винищувачі прибудуть на місце і замінять вже наявні ескадрильї. Замість цього і наявні, і нові літаки залишаться на місці, щоб подвоїти поточну присутність.
Днями міністр оборони США Ллойд Остін також оголосив про тимчасове продовження перебування в регіоні авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln і пов'язаних із нею ескадрилій.
Сінгх пояснила, що винищувачі перебувають там не для допомоги в евакуації, а для захисту американських військ.
Конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою"
Нагадаємо, між Ізраїлем та "Хезболлою" триває конфлікт. Бойовики угруповання, що базується в Лівані, неодноразово атакували Ізраїль після початку операції проти ХАМАС.
Нещодавно стало відомо, що Ізраїль готував операцію з масового підриву пейджерів бойовиків "Хезболли" протягом щонайменше 15 років.
Перша хвиля підривів пройшла 17 вересня, друга - наступного дня. За даними міністра охорони здоров'я Лівану, загинули щонайменше 37 осіб, ще близько 3 тисяч отримали поранення.
28 вересня ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.
Вчора бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.
За інформацією The Wall Street Journal, Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня.
Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант завив, що незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти "Хезболли".
Водночас США закликають Ізраїль утриматися від початку військової операції в Лівані та наполягають на пошуку мирного вирішення конфлікту.
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