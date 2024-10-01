Помста за "Хезболлу". Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет, ЦАХАЛ готує відповідь: всі деталі

Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль - по Тель-Авіву та іншим містам було випущено майже дві сотні ракет. ЦАХАЛ анонсував відповідь вже невдовзі.

Детальніше про те, що трапилось і які наслідки, - у матеріалі РБК-Україна .

Іран випустив по Ізраїлю майже дві сотні ракет. Майже на всій території Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. Мова йде про 181 балістичну ракету.

Атаці передувало знищення Ізраїлем верхівки ліванського терористичного угруповання "Хезболла". Після чого Ізраїль також почав наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану.

За даними 12-го телеканалу Ізраїлю, особливо потужною атака 1 жовтня була у напрямку міста Дімона, де знаходиться ядерний науково-дослідний центр. По цьому району було випущено двозначну кількість ракет.

Це вже друга за рік ракетна атака Ірану проти Ізраїлю з початку року. Перша відбулася у квітні цього року у відповідь на знищення ізраїльськими ВПС дипломатичних установ Ірану в Сирії.

Що каже Іран

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атаку на Ізраїль було здійснено у відповідь на вбивство голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії у липні, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та генерала КВІР Аббаса Нілфорушана - минулого тижня. Про це повідомило напівофіційне інформаційне агентство Ірану Tasnim. Згідно із заявою, Ізраїль зіткнеться з "жорсткою відповіддю", якщо відповість на атаку.

Представництво Ірану при ООН описало ракетну атаку як "законну, раціональну та легітимну відповідь" на атаки Ізраїлю проти "іранських громадян та іранських інтересів".

Наказ про запуск ракет по Ізраїлю віддав особисто верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, повідомив Reuters високопоставлений іранський чиновник.

Що каже Ізраїль

Ракетний удар Ірану був серйозним і матиме наслідки, заявив військовий речник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі. При цьому він відмовився уточнити, як і коли Ізраїль відповість. Хагарі сказав, що йому невідомо про жертви внаслідок атаки.

"Ми перебуваємо у стані підвищеної готовності як в обороні, так і в наступі", - заявив Хагарі в телеефірі.

"Ми будемо захищати громадян Держави Ізраїль. Цей напад матиме наслідки. У нас є плани, і ми діятимемо в тому місці та в той час, який ми вирішимо", - підкреслив речник ЦАХАЛу.

Як реагує світ

Як і під час атаки у квітні, США допомагали Ізраїлю збивати ракети. Зокрема, американські есмінці в східній частині Середземного моря збили кілька ракет, запущених Іраном, заявили джерела Washington Post у Пентагоні на умовах анонімності.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс стежать за ситуацією з Білого дому та регулярно отримують оновлення від своєї команди національної безпеки.

Джо Байден також наказав американським військовим допомагати Ізраїлю в обороні від іранських нападів і збивати ракети.

На атаку також відреагував кандидат у президенти США Дональд Трамп. "Подивіться на ракети, які зараз летять на Близькому Сході, подивіться на те, що відбувається з Росією/Україною, подивіться на інфляцію, яка руйнує світ. Нічого з цього не було, поки я був президентом!" - написав Трамп.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та королем Йорданії Абдаллою, повідомляє Sky News.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок опублікувала у соцмережі X заяву

"Я засуджую поточну атаку найрішучішим чином. Іран повинен негайно припинити атаку, оскільки він веде регіон далі до прірви".

Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш засудив ескалацію насильства на Близькому Сході.

"Нам абсолютно необхідно припинення вогню", - написав чиновник у соцмережі X.

Чому Іран та Ізраїль протистоять один одному

Ізраїль та Іран ворогують з 1979 року, коли в Тегерані перемогла ісламська революція. Новий політичний режим проголосив ісламську республіку та почав "експорт революції", задекларувавши "боротьбу проти сіонізму" та "західного колоніалізму".

В рамках цієї політики Іран підтримує низку збройних угруповань по всьому Близькому Сходу, які атакували Ізраїль раніше. Проти Ізраїлю найактивніше діють "Хезболла" на півдні Лівану, ХАМАС та "Ісламський джихад" - у Секторі Газа.

Ізраїль вже кілька місяців проводить військову операцію в Газі, та розпочав операцію проти “Хезболли”, аби припинити постійні ракетні атаки з боку угруповання.



