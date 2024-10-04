Байден не верит, что на Ближнем Востоке будет тотальная война: Можем этого избежать

По словам американского президента, такой "тотальной войны" можно избежать, но для этого нужно больше усилий.

Отвечая на вопрос журналистов о своей уверенности, что такая война может быть предотвращена, Байден сказал: "Насколько вы уверены, что дождя не будет? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война".

"Я думаю, мы можем этого избежать", - отметил президент США и добавил, что "еще многое нужно сделать" для деэскалации на Ближнем Востоке.

Байден подтвердил намерение Штатов в дальнейшем поддерживать и защищать Израиль. Так он ответил на вопросы представителей СМИ, отправит ли американские войска для помощи союзнику.

"Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль", - подчеркнул американский президент.

Обострение на Ближнем Востоке и позиция США

Напомним, очередная вспышка напряженности в регионе произошла на фоне израильской борьбы с боевиками "Хезболлы", поддерживаемыми Ираном. Между тем продолжается операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в Секторе Газа, которым также Тегеран оказывает помощь.

В частности, после серии взрывов в Ливане пейджеров и других электронных устройств, которыми пользовались боевики "Хезболлы". За этой операцией, по сообщениям СМИ, якобы стоял Израиль, хотя президент страны опровергает такие домыслы.

Позже, 28 сентября, израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Добавим, в конце сентября в Пентагоне заявили, что США отправят несколько тысяч военных и дополнительные истребители на Ближний Восток для усиления безопасности Израиля.

Также сообщалось, что 1 октября израильская армия начала рейд на юг Ливана, а целью указывалась ликвидация инфраструктуры "Хезболла". Наземная операция сопровождается авиаударами, в том числе по Бейруту и пригороду.

В тот же день Иран совершил ракетную атаку на Израиль, применив, согласно заявлению ЦАХАЛа, около 180 баллистических ракет. Более подробно об обстреле - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Кроме того, 2 октября в США заявили, что в ближайшие несколько дней Белый дом сосредоточится на взаимодействии с Израилем. Они попытаются согласовать потенциальный ответ на иранскую атаку.