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Ізраїль перехопив "велику кількість" з 180 іранських ракет, - ЦАХАЛ

Вівторок 01 жовтня 2024 22:06
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Ізраїль перехопив "велику кількість" з 180 іранських ракет, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: Ізраїль збив велику кількість іранських ракет (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїлю під час атаки Ірану вдалося збити велику кількість повітряних цілей. Загалом для удару було задіяно близько 180 балістичних ракет.

Про це заявляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначила Армія оборони Ізраїлю, протиповітряна оборона під час іранської атаки була "ефективною". При цьому США брали участь у відбитті обстрілу, перехопивши деякі ракети.

ЦАХАЛ уточнює, що є "окремі" влучання в центральній частині Ізраїлю та ще кілька влучань на півдні Ізраїлю.

За словами військових, "об'єкти" ВПС Ізраїлю не постраждали під час атаки, літаки ВПС, системи ППО та управління повітряним рухом працюють нормально.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Іран запустив по Ізраїлю велику кількість ракет.

На деяких відео, які публікували в мережі, можна було помітити "прильоти" ракет.

Поки що є офіційна інформація лише про двох постраждалих громадян у Тель-Авіві.

Обстріл стався того ж дня, коли Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти "Хезболли" у Лівані.

Більш детально про обстріл Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Іран ППО Ракетний удар
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