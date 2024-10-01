Ізраїль перехопив "велику кількість" з 180 іранських ракет, - ЦАХАЛ

Ізраїлю під час атаки Ірану вдалося збити велику кількість повітряних цілей. Загалом для удару було задіяно близько 180 балістичних ракет.

Про це заявляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як зазначила Армія оборони Ізраїлю, протиповітряна оборона під час іранської атаки була "ефективною". При цьому США брали участь у відбитті обстрілу, перехопивши деякі ракети.

ЦАХАЛ уточнює, що є "окремі" влучання в центральній частині Ізраїлю та ще кілька влучань на півдні Ізраїлю.

За словами військових, "об'єкти" ВПС Ізраїлю не постраждали під час атаки, літаки ВПС, системи ППО та управління повітряним рухом працюють нормально.