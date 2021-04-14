Байден позвонил Путину, Полтавская область перейдет в "красную" зону, из ОАЭ депортировали 11 украинок: новости за 13 апреля

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, Полтавская область перейдет в "красную" зону 15 апреля, из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в скандальной фотосессии. Подробнее о том, что произошло во вторник, 13 апреля, - в материале РБК-Украина

Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект внесен как неотложный.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости", - заявил он.

Полтавская область перейдет в "красную" зону 15 апреля

С четверга, 15 апреля, Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать ужесточенные ограничения.

Тем временем Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Ситуация с COVID-19 в стране начала стабилизироваться. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в скандальной фотосессии

Власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. У одной из украинок диагностировали коронавирус. Она будет депортирована после выздоровления.

Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний, сообщил дипломат. "Кроме депортации, им грозил немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев", - отметил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В Украине реструктуризуют валютные ипотечные кредиты: Рада одобрила закон

Верховная рада одобрила законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Проект закона №4475 приняли во втором чтении.

Предусмотрена конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа, а кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Очередной рекорд за день: биткойн превысил отметку в 63 тысячи долларов

Стоимость криптовалюты биткойн составила 63 066 тысяч долларов по состоянию на 13 апреля. Сегодня курс начал рост и устанавливает рекордные показатели для криптовалюты.

В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также поскольку инвесторы ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Баку готов заключить мир

После войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона не имеет территориальных претензий к Армении. При этом официальный Баку готов заключить мирное соглашение. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Баку считает армян, которые проживают на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами. Кроме того, Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Ливни с мокрым снегом и мерзкий холод: в Украину идет резкое ухудшение погоды

Погода в Украине изменится 14 апреля с приходом атмосферного фронта, который в основном зацепит западные области. Сюда налетят сильные дожди, мокрый снег, а температура в некоторых областях снизится до +3+5 градусов.