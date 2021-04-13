ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Баку готов заключить мир

Новина українською → Баку, Вторник 13 апреля 2021 11:59
У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Баку готов заключить мир Фото: Ильхам Алиев (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

После войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона не имеет территориальных претензий к Армении. При этом официальный Баку готов заключить мирное соглашение.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает haqqin.az.

По его словам, Баку считает армян, которые проживают на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами. Кроме того, Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", - заявил Алиев.

Он также подчеркнул готовность подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху.

"Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные заявления", - добавил Алиев.

Напомним, осенью 2020 года обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ходе наступления Баку вернул под свой контроль большую часть территорий, итогом стало перемирие. По условиям договора Армения вывела армию из регионов, а Степанакерт и еще несколько районов контролируют российские миротворцы.

В ОБСЕ отмечали, что Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы