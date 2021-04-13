Байден предложил Путину встретиться, но не в России и США

Президент США Джо Байден предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться на территории третьей страны. Во время встречи американский президент хочет обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.

Как рассказали в Белом доме, Байден во время второго разговора с Путиным подтвердил свою цель - построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США.

"Байден предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", - сообщили в администрации президента США.

В середине марта Байден в беседе с журналистами назвал Путина убийцей. После этого российский президент предложил Байдену провести еще один разговор, но в открытом формате. В МИД России сообщали о подготовке нового разговора между Путиным и Байденом, но в Белом доме говорили, что не планируют новых контактов с президентом России.