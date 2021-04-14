Байден подзвонив Путіну, Полтавська область потрапила до "червоної" зони, з ОАЕ депортували 11 українок: новини за 13 квітня

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, Полтавська область перейде в "червону" зону 15 квітня, з ОАЕ депортували 11 українок за участь у скандальній фотосесії. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 13 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Ескалація на Донбасі: що відбувається на сході України

Зеленський вніс до Ради законопроект про ліквідацію ОАСК

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Законопроект внесено як невідкладний.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості", - заявив він.

Полтавська область перейде в "червону" зону 15 квітня

З четверга, 15 квітня, Полтавська область перейде в "червону" зону карантину. У регіоні почнуть діяти жорсткі обмеження.

Тим часом Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. Ситуація з COVID-19 в країні почала стабілізуватись. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

З ОАЕ депортували 11 українок за участь в скандальній фотосесії

Влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. У однієї з українок діагностували коронавірус. Вона буде депортована після одужання.

Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань, повідомив дипломат. "Окрім депортації, їм загрожував чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців", - зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

В Україні реструктуризує валютні іпотечні кредити: Рада схвалила закон

Верховна рада схвалила законопроект про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. Проект закону №4475 ухвалили в другому читанні.

Передбачена конвертація у гривню валютних зобов'язань і зміна процентних ставок і терміну погашення кредиту. Днем реструктуризації буде дата набрання чинності даним документом, а кредиторам додатково виділять 30 днів для проведення усіх необхідних обчислень.

Черговий рекорд за день: біткойн перевищив позначку в 63 тисячі доларів

Вартість криптовалюти біткойн склала 63 066 тисяч доларів за станом на 13 квітня. Сьогодні курс почав зростати та встановлює рекордні показники для криптовалюти.

Цього року найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції і кошти платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.

У Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. Баку готовий укласти мир

Після війни в Нагірному Карабасі азербайджанська сторона не має територіальних претензій до Вірменії. При цьому офіційний Баку готовий укласти мирну угоду. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За його словами, Баку вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами. Крім того, Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

Зливи з мокрим снігом і мерзенний холод: в Україну йде різке погіршення погоди

Погода в Україні зміниться 14 квітня з приходом атмосферного фронту, який в основному зачепить західні області. Сюди налетять сильні дощі, мокрий сніг, а температура в деяких областях знизиться до + 3 + 5 градусів.