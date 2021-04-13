Зеленский посетит Францию 16 апреля. Макрон примет его в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Французский лидер Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце.
Об этом пишет Le Figaro.
Сообщается, что Макрон примет Зеленского в пятницу, 16 апреля, запланирован рабочий обед в Елисейском дворце.
Отметим, ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.
Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель является посредником в мирном урегулировании военного конфлитка на Донбассе в рамках четырехстороннего диалога с Россией и Украиной - нормандского формата.
Напомним, в начале марта Зеленский заявлял, что найдет формат переговоров с лидерами "нормандской четверки", если в ближайшее время не будет саммита.
Контакты на высшем уровне активизировались на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к границам Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что очные переговоры Зеленского с Макроном и Меркель должны состояться "очень скоро".