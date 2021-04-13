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Зеленский посетит Францию 16 апреля. Макрон примет его в Елисейском дворце

Новина українською → Париж, Вторник 13 апреля 2021 16:54
Зеленский посетит Францию 16 апреля. Макрон примет его в Елисейском дворце Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Французский лидер Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце.

Об этом пишет Le Figaro.

Сообщается, что Макрон примет Зеленского в пятницу, 16 апреля, запланирован рабочий обед в Елисейском дворце.

Отметим, ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.

Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель является посредником в мирном урегулировании военного конфлитка на Донбассе в рамках четырехстороннего диалога с Россией и Украиной - нормандского формата.

Напомним, в начале марта Зеленский заявлял, что найдет формат переговоров с лидерами "нормандской четверки", если в ближайшее время не будет саммита.

Контакты на высшем уровне активизировались на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к границам Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что очные переговоры Зеленского с Макроном и Меркель должны состояться "очень скоро".

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