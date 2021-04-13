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Украина проведет масштабные учения на границе с Россией  

Новина українською → Харьков, Вторник 13 апреля 2021 17:29
Украина проведет масштабные учения на границе с Россией   Фото: учения проведет Служба безопасности Украины (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На фоне стягивания российских войск Украина объявила масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах. Учения начнутся завтра, 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Сообщается, что завтра начнутся многоэтапные антитеррористические учения СБУ в Харьковской области. Тренировки продлятся до конца мая и будут сосредоточены на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка и других ведомств. Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с применением боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

В СБУ предупредили, что на отдельных территориях будут досматривать гражданский транспорт, проверять документы. В связи с этим местных жителей просят при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Напомним, в Офисе президента ожидают, что численность российских войск возле границ Украины вскоре должна удвоиться.

Накануне появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле границ Украины. Украинская сторона считает, что стягивание российских войск свидетельствует о планах Москвы устроить провокацию с целью эскалации военного конфликта.

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