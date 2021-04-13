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Украина в ТКГ поднимет вопрос стягивания российских войск

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 18:21
Украина в ТКГ поднимет вопрос стягивания российских войск Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Стягивание российских войск к границам Украины могут обсудить на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе. По крайней мере, украинская сторона этот вопрос поднимет.

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Завтра мы этот вопрос попробуем обсудить, хотя честно говоря, мы должны решать те вопросы, которые определены минским и нормандским форматами. Вопросы скопления войск и агрессии - это является для нас основой не решения многих вопросов. Поэтому, конечно, мы будем это ставить и обсуждать, но какая будет реакция с российской стороны, мне предположить трудно", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска по трем направлениям. В Кремле отмечают, что эти меры проводятся в рамках военных учений, но Киев опасается, что Москва ищет повод для провокации и эскалации военного конфликта.

Служба безопасности Украины уже объявила, что до конца мая будет проводить масштабные антитеррористические учения на границе с Россией в Харьковской области.

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