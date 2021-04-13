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Байден в разговоре с Путиным призвал снизить напряженность на границах Украины

Новина українською → Вашингтон, Вторник 13 апреля 2021 18:34
Байден в разговоре с Путиным призвал снизить напряженность на границах Украины Колаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений. Байден также дал Путину понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной направили два ракетных эсминца в Черное море. Ожидается, что эсминцы Donald Cook и Roosevelt будут находиться в этом регионе до первых чисел мая.

В Министерстве иностранных дел России уже посоветовали Вашингтону держать эти эсминцы подальше от оккупированного Крыма.

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