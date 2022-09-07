Балаклее приготовиться? Что известно о ситуации в Харьковской области

Возможное наступление

Следует отметить, что российские официальные лица тоже не подтверждают продвижение Вооруженных сил Украины на этом направлении. А СМИ со ссылкой на свои "военно-гражданские администрации" отрицают наступление на Балаклею.

Фото: населенные пункты под Балаклеей, за которые идут бои (google.com/maps)

Другое дело - так называемые "военкоры", которые пишут якобы с полей. В частности, Telegram-канал "Старше Эдды" отмечает, что украинские войска взяли под огневой контроль северную трассу на Купянск, могли выбить россиян из Волохова Яра и взяли Балаклею в оперативное окружение. Там же полагают, что ВСУ могут попытаться выйти к Купянску, отрезав Балаклею и Изюм.

Кроме того, авторы пишут, что якобы в наступлении на Балаклею задействованы до 9 000 украинских военных, часть подразделений продвигается на Савинцы и пытается перерезать дорогу, по которой осуществляется снабжение российских войск. По состоянию на сейчас в районе якобы работает российская авиация.

Другой Telegram-канал "Записки Ветерана" отмечает, что бойцы ВСУ еще не вернули Волохов Яр под контроль, а пытаются обойти его и сковать противника. Основной же удар планируется на Купянском направлении.

"Сегодня весь день будут "качели". Ситуация очень напряженная. К исходу дня будут видны промежуточные результаты. Сейчас однозначно что-то говорить сложно", - пишут "военкоры".

Еще один "военкор" Владлен Татарский подтвердил бои за Балаклею и добавил, что отряды Росгвардии отказались выходить из города и "будут биться до конца". А террорист Игорь Гиркин (бывший "министр обороны ДНР") тоже пишет, что Вооруженные силы Украины якобы сумели взять российский гарнизон Балаклеи в оперативное окружение, освободив Волохов Яр и Вербовку.

Фото: ситуация в районе Балаклеи (understandingwar.org)

Что говорят западные аналитики

Американский Институт изучения войны (ISW), основываясь на данных из соцсетей, опубликованных видео и фото, прямо пишет, украинские силы 6 сентября перешли в контратаку в районе Балаклеи, могли закрепиться на ее окраине и, вероятно, отбросили противника на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Также предположительно освобождено село Вербовка менее чем в 3 км к северу западу от Балаклеи.

Помимо этого в сети появляются кадры с геолокацией, на которых видно, что украинские войска, предположительно, заходят в населенные пункты Вербовка, Волохов Яр, Яковенково и Байрак. Также есть сведение об уничтожении моста через Среднюю Балаклейку, а пользователи социальных сетей пишут, что российские войска отошли с блокпостов в 6 км к западу от Балаклеи.

Косвенные подтверждения

Вчера вечером Группировка Объединенных сил отчиталась об ударе по складу российских оккупантов в оккупированной Балаклее.

"На видео поражение состава оккупантов в Балаклее, установки С-300, а также САУ противника", - сообщили военные, однако без какой-либо дополнительной информации или намека на наступление.

А уже сегодня Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило о том, что военные сбили российский Су-25 в районе Волохова Яра. Таким образом, можно сделать вывод, что боевые действия возле Балаклеи точно активизировались.

Загадочными намеками накануне говорили советники Офиса президента. В частности, Сергей Лещенко заявил, что президент Владимир Зеленский должен объявить хорошие новости о продвижении на Харьковском направлении. Но в вечернем обращении тот ни слова не сказал о наступлении.

Алексей Арестович был более красноречив, но тоже призвал дождаться информации от президента и других официальных лиц.

"Появилось новое направление, где будут разные интересные вещи, где будут освобождаться города и села", - в свою очередь отметил Алексей Арестович.

Купянску и Балаклее приготовиться?

Городской совет Балаклеи уже обратился к жителям города с просьбой соблюдать режим информационной тишины по поводу действий украинских военных.

"Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины… Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

И что не менее отрадно, впервые с марта "ожила" страничка в Facebook, которую ведет городской совет оккупированного Купянска. На ней, в частности, появилось обращение депутата Вадима Крохмаля, который заявил о скором освобождении.

"Пожалуйста, заряжайте павербанки. Готовьте стратегический запас продовольствия на неделю или две и готовьте укрытия. Очень скоро Купянск будет деоккупирован", - отметил он.

В любом случае на фоне того, как много в сети появилось фото- и видеоматериалов с доказательствами продвижения ВСУ под Балаклеей, следует ждать официальной информации уже в ближайшее время. Тем более, что подлинность этих материалов до сих никто не опроверг.