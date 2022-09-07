Жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину: заявление горсовета

В Балаклее (Харьковская область) жителей призвали соблюдать режим информационной тишины по поводу действий украинских военных. Местные власти сообщают о возможном освобождении некоторых населенных пунктов общины, но это требует подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Балаклеи.

"Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск", - обратились к гражданам.

Там также просят предоставлять информацию о геолокации и перемещении оккупантов, а также вражеской техники в чат-бот Е-Ворог или писать в сообщения горсовету.

Это касается и информации о коллаборантах и предателях.

Дополнительно

Напомним, что Американский Институт изучения войны (ISW) обновил карту боевых действий в Украине. Согласно которой, линия фронта теперь проходит в районе Балаклеи.

Тем временем вчера в Офисе президента анонсировали хорошие новости по продвижение украинских военных именно на Харьковском направлении.

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