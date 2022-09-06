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Открылось новое направление. ВСУ начали наступать не только на юге, - Арестович

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 23:00
Открылось новое направление. ВСУ начали наступать не только на юге, - Арестович Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают контрнаступальные действия на южном направлении. В дополнение к этому появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Он сказал, что главной новостью сегодняшнего дня является то, что открылось второе оперативное направление для наступления украинских сил.

Отметим, что ранее защитники начали продвигаться на южном направлении.

"Появилось новое направление, где будут разные интересные вещи, где будут освобождаться города и села", - сказал Арестович.

Напомним, что в Офисе президента анонсировали хорошие новости относительно продвижение украинских военных на Харьковском направлении.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что единственная хорошая стратегия для российских войск - это масштабное организованное отступление.

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Алексей Арестович Война России против Украины
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