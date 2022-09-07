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Новая линия фронта в районе Балаклеи: ISW обновил карту боевых действий

Новина українською →
Балаклея, Среда 07 сентября 2022 04:59
Новая линия фронта в районе Балаклеи: ISW обновил карту боевых действий Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американский Институт изучения войны (ISW), ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников о ситуации в районе Балаклеи, где украинские части накануне пошли в наступление, обновил свою карту фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ISW.

По сведениям источников, которыми пользуется ISW, украинцы взяли поселок Вербовка, прилегающий к Балаклее с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, Лагеря.

При этом о выходе украинских частей на трассу Балаклея - Купянск, к населенному пункту Яковенково, карта ISW не говорит, хотя некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают - но эта информация окончательно не подтверждена.

Новая линия фронта в районе Балаклеи: ISW обновил карту боевых действий

Напомним, что в Офисе президента анонсировали хорошие новости относительно продвижение украинских военных на Харьковском направлении.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов.

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