Новая линия фронта в районе Балаклеи: ISW обновил карту боевых действий

Американский Институт изучения войны (ISW), ориентируясь на разрозненные сообщения разных источников о ситуации в районе Балаклеи, где украинские части накануне пошли в наступление, обновил свою карту фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ISW .

По сведениям источников, которыми пользуется ISW, украинцы взяли поселок Вербовка, прилегающий к Балаклее с северо-запада, а также юго-западный район самой Балаклеи, Лагеря.

При этом о выходе украинских частей на трассу Балаклея - Купянск, к населенному пункту Яковенково, карта ISW не говорит, хотя некоторые источники, в том числе пророссийские, об этом сообщают - но эта информация окончательно не подтверждена.

Напомним, что в Офисе президента анонсировали хорошие новости относительно продвижение украинских военных на Харьковском направлении.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.