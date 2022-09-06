В ОП анонсировали хорошие новости по продвижению ВСУ на Харьковском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Сергея Лещенко в Twitter .

"Сегодня вечером будет отличная новость от президента Зеленского о контрнаступательной операции в Харьковской области", - написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У ВСУ есть множественные направления для контрнаступательных действий.

Кроме того, ранее ISW писало, что украинские бойцы продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

К тому же, президент рассказал, что были освобождены два населенных пункта на южном направлении и один - в Донецкой области.

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