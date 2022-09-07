Балаклії приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області

Можливий наступ

Слід зазначити, що російські офіційні особи теж не підтверджують просування Збройних сил України на цьому напрямку. А ЗМІ з посиланням на свої "військово-цивільні адміністрації" заперечують наступ на Балаклію.

Фото: населені пункти під Балаклією, за які йдуть бої (google.com/maps)

Інша справа - так звані "воєнкори", які пишуть нібито з полів. Зокрема, Telegram-канал "Старше Эдды" зазначає, що українські війська взяли під вогневий контроль північну трасу на Куп'янськ, могли вибити росіян з Волохова Яру та взяли Балаклію в оперативне оточення. Там же вважають, що ЗСУ можуть спробувати вийти до Куп'янська, відрізавши Балаклію та Ізюм.

Крім того, автори пишуть, що нібито в наступі на Балаклію задіяно до 9 000 українських військових, частина підрозділів просувається на Савинці та намагається перерізати дорогу, по якій здійснюється постачання російських військ. Станом на зараз в районі нібито працює російська авіація.

Інший Telegram-канал "Записки Ветерана" зазначає, що бійці ЗСУ ще не повернули Волохів Яр під контроль, а намагаються обійти його і скувати противника. Основний же удар планується на Куп'янському напрямку.

"Сьогодні весь день будуть "гойдалки". Ситуація дуже напружена. Під кінець дня будуть видні проміжні результати. Зараз однозначно щось говорити складно", - пишуть"воєнкори".

Ще один "воєнкор" Владлен Татарський підтвердив бої за Балаклію і додав, що загони Росгвардії відмовилися виходити з міста і "будуть битися до кінця". А терорист Ігор Гіркін (колишній "міністр оборони ДНР") теж пише, що Збройні сили України нібито зуміли взяти російський гарнізон Балаклії в оперативне оточення, звільнивши Волохів Яр і та Вербівку.

Фото: ситуація в районі Балаклії (understandingwar.org)

Що кажуть західні аналітики

Американський інститут вивчення війни( ISW), грунтуючись на даних з соцмереж, опублікованих відео і фото, прямо пише, українські сили 6 вересня перейшли в контратаку в районі Балаклії, могли закріпитися на її околиці та, ймовірно, відкинули противника на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка. Також імовірно звільнено село Вербівка менш ніж за 3 км на північ захід від Балаклії.

Крім цього в мережі з'являються кадри з геолокацією, на яких видно, що українські війська, імовірно, заходять в населені пункти Вербівка, Волохів Яр, Яковенкове та Байрак. Також є зведення про знищення моста через Середню Балаклейку, а користувачі соціальних мереж пишуть, що російські війська відійшли з блокпостів в 6 км на захід від Балаклії.

Непрямі підтвердження

Вчора ввечері угруповання Об'єднаних сил відзвітувало про удар по складу російських окупантів в окупованій Балаклії.

"На відео ураження складу окупантів в Балаклії, установки С-300, а також САУ противника", - повідомили військові, однак без будь-якої додаткової інформації або натяку на наступ.

А вже сьогодні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про те, що військові збили російський Су-25 в районі Волохова Яру. Таким чином, можна зробити висновок, що бойові дії біля Балаклії точно активізувалися.

Загадковими натяками напередодні говорили радники Офісу президента. Зокрема, Сергій Лещенко заявив, що президент Володимир Зеленський має оголосити хороші новини про просування на харківському напрямку. Але у вечірньому зверненні той ані слова не сказав про наступ.

Олексій Арестович був красномовнішим, але теж закликав дочекатися інформації від президента та інших офіційних осіб.

"З'явився новий напрямок, де будуть різні цікаві речі, де будуть звільнятися міста і села", - у свою чергу зазначив Олексій Арестович.

Куп'янську та Балаклії приготуватися?

Міська рада Балаклії вже звернулася до жителів міста з проханням дотримуватися режиму інформаційної тиші щодо дій українських військових.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаємося дотримуватися режиму інформаційної тиші ... Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - йдеться в повідомленні на сайті міськради.

І що не менш відрадно, вперше з березня "ожила" сторінка в Facebook, яку веде міська рада окупованого Куп'янська. На ній, зокрема, з'явилося звернення депутата Вадима Крохмаля, який анонсував швидке звільнення.

"Будь ласка, заряджайте павербанки. Готуйте стратегічний запас продовольства на тиждень або два і готуйте укриття. Дуже скоро Куп'янськ буде деокуповано", - зазначив він.

У будь-якому випадку на тлі того, як багато в мережі з'явилося фото- і відеоматеріалів з доказами просування ЗСУ під Балаклією, слід чекати на офіційну інформацію вже найближчим часом. Тим більше, що справжність цих матеріалів досі ніхто не спростував.