ВСУ сбили российский Су-25 в Харьковской области (видео)

В среду, 7 сентября, украинские военные уничтожили российский Су-25 на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ .

На кадрах видно, как самолет летит, потихоньку снижаясь, а потом и вовсе падает. Над местом падения тут же поднимается дым.

Как сообщалось, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.

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