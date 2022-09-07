ВСУ сбили российский Су-25 в Харьковской области (видео)
Фото: сбит российский Су-25 в Харьковской области (иллюстрация/Getty Images)
В среду, 7 сентября, украинские военные уничтожили российский Су-25 на Харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.
"Минус СУ-25 кацапов возле Волохов Яра", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как самолет летит, потихоньку снижаясь, а потом и вовсе падает. Над местом падения тут же поднимается дым.
Как сообщалось, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.
Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.
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