В горсовете Купянска призвали жителей готовиться к освобождению и дали рекомендации

Жителей Купянска призывают подготовиться к деоккупации города от российских захватчиков и следовать рекомендациям официальных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина , об этом заявил депутат горсовета Вадим Крохмаль в своем обращении .

Жителей предупредили, что освобождение будет "очень скоро".

"Пожалуйста, заряжайте павербанки. Готовьте стратегический запас продовольствия на неделю или две и готовьте укрытия. Очень скоро Купянск будет деоккупирован", - заявил он.

Депутат также подчеркнул, что списки всех коллаборантов, которые помогают россиянам с подготовкой фейкового "референдума", есть в СБУ, а также призвал жителей проигнорировать это пропагандистское мероприятие.

"От вас не будет зависеть ничего. А за что вы будете голосовать? За отсутствие связи, за непомерные цены на продукты? Или за то, что вы лишний раз боитесь что-нибудь сказать? Вы живете как в каменном веке. И очень скоро ВСУ освободят Купянск. Мы уверены, мы знаем это", - добавил депутат.

Напомним, что в Офисе президента анонсировали хорошие новости относительно продвижение украинских военных на Харьковском направлении.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов.

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