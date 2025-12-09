ua en ru
Бабиш - новый премьер Чехии: кто он и какие неоднозначные заявления делал об Украине

Вторник 09 декабря 2025 12:40
Бабиш - новый премьер Чехии: кто он и какие неоднозначные заявления делал об Украине Фото: Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Чехии Петр Павел назначил миллиардера и лидера популистской партии ANO Андрея Бабиша новым премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Бабиш примет власть у проукраинского правоцентристского правительства после назначения полного состава кабинета министров, которое ожидается на следующей неделе.

Отмечается, что 71-летний Бабиш возвращается к власти после четырех лет пребывания в оппозиции, в течение которых он перешел от либеральных взглядов к европейским крайне правым силам, присоединившись к "Патриотам за Европу" в Европейском парламенте.

В его кабинет министров войдут ультраправая, антиевропейская и пророссийская партия СДПГ, а также партия "Автомобилисты за себя", основной повесткой дня которой является противодействие климатической политике ЕС.

Во время церемонии Павел обратился к Бабишу с просьбой поддерживать прочные отношения с ЕС и НАТО в нынешних условиях безопасности.

"Нам нужно решить ряд вопросов, которые будут неприятными для общественности, потребуют не только видения, но и мужества, потребуют не ставить под сомнение наши связи с ЕС и НАТО, а также конструктивного подхода", - сказал он.

Первые шаги на новой должности

Бабиш сказал, что хочет защищать чешские интересы дома и за рубежом, а также чтобы его кабинет был назначен вовремя, чтобы он мог принять участие в саммите лидеров ЕС 18-19 декабря.

"Мы предложим ЕС также решить другие вопросы, не только помощь Украине, но и вопросы энергетики, налога на добавленную стоимость и утечек тарифов. ЕС слишком много заботится о расходах и мало о доходах", - сказал Бабиш.

Ранее Бабиш неоднократно критиковал институты ЕС и предпочитал общение с национальными лидерами в Европейском Совете. Он пообещал отклонить миграционную политику ЕС и план расширения платежей за выбросы углерода на отопление домохозяйств и автомобильное топливо.

Как изменится помощь Украине

Он также пообещал сократить военную помощь Украине из национального бюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по боеприпасам, которая закупает крупнокалиберные боеприпасы для Украины со всего мира.

Бабиш заявил, что схема была непрозрачной и завышенной, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который имеет сильную поддержку президента.

Павел назначил нового премьер-министра после того, как Бабиш на прошлой неделе заявил, что передаст свой основной актив Agrofert, группу из более 200 компаний в химической, пищевой, сельскохозяйственной и других сферах, в трастовую структуру для решения конфликта интересов, который он имел бы в должности.

Подозрения в коррупции

Бабишу также вменяют обвинения в получении субсидии ЕС в размере 2 млн евро на помощь в строительстве конференц- и развлекательного центра возле Праги, которая, по словам прокуроров, была заявлена мошенническим путем.

Бабиш вернул сумму, но отрицает любые правонарушения. Апелляционный суд отменил его оправдательный приговор по этому делу и назначил повторное рассмотрение дела, но Бабиш может избежать повторного голосования, если парламент, контролируемый его союзниками, проголосует за то, чтобы не снимать с него неприкосновенность.

Что предшествовало

Напомним, в начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы утвердило свою отставку, поскольку потерпело поражение на выборах в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра Бабиша.

После этого президент Чехии Петр Павел был вынужден поручить Бабишу сформировать правительство. Тот уже подписал коалиционное соглашение с евроскептическими партиями, что может значительно изменить курс страны в отношениях с ЕС и Украиной.

Отметим, Андрей Бабиш ранее подвергал критике чешскую снарядную инициативу для Украины. Политик считает, что она должна быть отменена.

Кроме того, Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине. Лидер движения ANO пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны". Он отметил, что Чехия помогала Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС.

