"Бабье лето" или похолодание: к какой погоде готовиться в октябре и почему в городах теплее

Погода в Украине в течение выходных дней ощутимо не изменится - днем будет комфортно, а ночью вероятны заморозки. Однако уже со следующей недели облаков может стать больше, а температура немного изменится.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

От чего будет зависеть погода в ближайшее время

– Уже несколько дней подряд, сейчас и в дальнейшем на нас будет влиять поле повышенного атмосферного давления.

Синоптическая ситуация, следовательно, и погода в Украине, в принципе, не меняется. Ведь это - достаточно такой мощный атмосферный процесс.

Отсутствие осадков обусловлено именно этой областью высокого давления, которая охватывает достаточно обширную территорию по Европе и имеет несколько центров.

Нашу погоду будет определять в ближайшие дни - сегодня и завтра - именно один из центров антициклона (их там несколько), который перемещается с севера Скандинавии в южном направлении.

Сегодня (в пятницу, 2 октября, - Ред.) он как раз-таки располагается над Беларусью.

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К каким температурам готовиться украинцам ночью

– Потоки у нас северо-восточные. Поэтому сегодня еще продолжает поступать такая… прохладная воздушная масса.

Соответственно, и температурные показатели - как сегодня ночью, так и в ближайшие три ночи, скажем так, - будут в Украине прохладные: +1...+7°C.

В ближайшие ночи в Украине, а в воскресенье (4 октября - Ред.) - на Правобережье - заморозки 0...-3°С на поверхности почвы.

То есть ночью, когда прояснения (более ясная погода)... имеем заморозки - в сочетании с прохладной воздушной массой с северо-востока.

3 и 4 октября (в субботу и воскресенье, - Ред.) в ночные часы кое-где на Прикарпатье (локально), могут быть заморозки даже и в воздухе.

То есть до -3°C максимум. Но в основном - именно на поверхности почвы.

Поскольку более интенсивно охлаждается сначала земная поверхность. А уже от нее идет охлаждение, скажем так, и самого воздуха.

Стоит ли ждать заморозков в больших городах

– Стоит отметить, что это (ситуация с заморозками, - Ред.) - не касается больших городов.

В городах у нас вообще "острова тепла", скажем так.

Потому что там много асфальтированных поверхностей, дополнительных источников тепла.

Поэтому в городах мы заморозки на поверхности почвы не ожидаем. По крайней мере, непосредственно по Киеву.

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Насколько тепло может быть при этом днем

– Дневные максимумы у нас также зависят от прояснений (ясные - и дни, и ночи), когда солнце дополнительно прогревает воздух.

Поэтому от +14°C до +21°C будем иметь в ближайшие трое суток (3-5 октября, - Ред.).

И, в принципе, с тенденцией, что и в дальнейшем такие же показатели у нас будут. И в начале следующей недели.

То есть день у нас - комфортный. С напоминанием даже, что немножечко так, тепло в октябре может быть.

Особенности погоды в Украине 3-5 октября 2026 года (инфографика: РБК-Украина)

Как долго могут удерживаться ночные заморозки

– В дальнейшем - тенденция к тому, что изменятся воздушные потоки.

И уже в начале следующей недели, то есть 5-6 октября (в понедельник-вторник, - Ред.), ожидаем прекращения заморозков.

Потому что будут воздушные потоки с юго-запада. То есть будут несколько более мягкие ночи и немного больше облачности.

Температуры там - не сильно выше, от +3°C до +8°C (в то время как сейчас от +1°C до +7°C).

Но, по крайней мере, уже без заморозков.

За счет того, что будет немного больше облачности со следующей недели.

А облака они, если ночью будут, то как "одеяло" будут выступать. И не так быстро будет охлаждаться приземный слой воздуха.

Когда именно заморозков в Украине уже может не быть

– Предварительно, по нашим оценкам, заморозков может не быть уже в ночь на 5 число.

То есть с 4 на 5 октября - уже температура должна быть +3…+8°C.

Но, конечно, еще будем уточнять. Потому что все очень сильно зависит от облачности.

Если ее будет достаточно, она успеет "укрыть" ночь на 5 октября, и ветер изменится - тогда, как бы, не должно быть.

Если же немного будет другая там траектория процессов, то будем уточнять.

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Принесут ли эти облака в Украину дожди

– Хотя там (с начала следующей недели, - Ред.) и будет чуть больше облачности, но каких-либо таких... ощутимых осадков пока что также не наблюдается.

Даже в течение следующей рабочей недели, в принципе.

Где-то там, до четверга (8 октября, - Ред.)… если ситуацию так проанализировать… То пока что будет сохраняться более такой сухой режим погоды.

Какая может быть при этом ситуация с ветром

– По ветру - там никаких кардинальных изменений нет.

В антициклоне у нас, напротив, всегда более спокойная ветровая ситуация.

Сейчас он - с северо-востока, а там - просто направление будет меняться.

В зависимости от того, как барические поля будут размещаться по отношению к нашей стране.

Поэтому направления ветра, конечно, могут меняться.

И мы уже это почувствуем как раз в воскресенье и в начале следующей недели.

Там немного теплее будет как раз за счет того, что изменятся воздушные потоки.

Но опасных порывов не ожидаем.

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Изменятся ли дневные температуры после 5 октября

– Там - дневная температура также в пределах этих +14...+20°C.

И даже немного есть тенденция к повышению. Буквально несколько градусов.

Если условно взять за пример столицу, то сейчас у нас температура держится в пределах +17°C (на выходных и в первый день следующей недели).

А в дальнейшем - там уже +19°C может быть. Кое-где до +20°C, возможно, в дневные часы воздух местами может прогреться.

То есть повышение - буквально на несколько градусов, в начале следующей недели.

А потом - снова есть тенденция, уже во второй половине недели, что немного могут снизиться температурные показатели в дневные часы.

Но, опять же, это - буквально несколько градусов.

Каких-либо резких таких перепадов температуры - пока что не ожидаем.

Наступила ли уже в Украине метеорологическая осень

– Это вопрос такой, комплексный.

Потому что вычисление вот этого начала метеорологической осени - довольно комплексный процесс.

Нужно учитывать не просто ситуацию, когда среднесуточная температура на определенной метеостанции перешла +15°C и стала ниже.

От этой "точки" - так не считают, это не так делается.

Здесь высчитывается, что несколько суток подряд должна быть ниже +15°C средняя суточная температура. С тенденцией к дальнейшему снижению.

То есть уже не ожидается, что будет ощутимое повышение.

Если же повышение будет и плюсы, скажем так, суммарно "перекроют" те понижения, которые были, то это - не будет считаться официально как начало метеорологической осени.

Поэтому сейчас - да, по определенным метеостанциям, даже по Киеву, например, вчера (1 октября, - Ред.) средняя суточная температура была +12,8°C. То есть по сути это - ниже уже той отметки.

Но официальной информации наши метеорологи, агрометеорологи - еще не предоставляли о начале метеорологической осени по областям.

Потому что сейчас все как раз-таки в таком еще, "плавающем" режиме.

Местами как раз около +15°C держится, либо сугубо +15°C.

Поэтому мы сейчас... в режиме "перехода", скажем так.

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Можно ли сказать, что сейчас в Украине "бабье лето"

– Если говорить о "бабьем лете" - то мы можем просто описать, что так в народе называют, чаще всего (в среднем), такие процессы и погодные условия, которые, в принципе, удерживаются сейчас.

Спокойные, солнечные, маловетренные дни, достаточно комфортные, в принципе, температурные показатели.

То есть это, в сущности, просто несколько периодов, когда на погоду по нашей территории влияет антициклон.

И всегда в течение года такое чередование происходит: то антициклон (спокойно, солнечно, без осадков), то потом приходят фронты с циклонами (с облаками, с дождями).

Но вот когда это чередование приходится на осень, то, конечно, периоды антициклона (если еще сочетаются с более теплой воздушной массой), могут нам еще несколько напоминать о летних процессах.

Даже сейчас днем мы видим, что на солнце - под прямыми солнечными лучами - еще, конечно, довольно даже жарко может быть.

Поэтому в целом такого определения, каких-либо "параметров" для "бабьего лета" - у нас нет.

Я слышала, что "классически" - это когда идет потепление после первых заморозков. Тогда уже это может считаться как "бабье лето".

Сейчас у нас - как раз-таки и есть первые заморозки на почве.

И видим, что на следующей неделе они должны прекратиться.

Следовательно, возможно, в народе и можно говорить, что такой период комфортной погоды и есть вот этим "бабьим летом". Так его называть.

Но, опять же, у нас нет на это полномочий.

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Почему в народе упоминаются разные "бабьи лета"

– Иногда можем слышать, что "бабьих лет" в народе различают несколько.

Это и есть вот те несколько антициклональных процессов, которые могут быть на протяжении осени.

Поэтому и так называемых "бабьих лет" - бывает несколько.

То есть и в сентябре они могут быть, и в октябре.

Есть ли вероятность таких периодов тепла в Украине позже

– То, что будут периоды антициклона и в октябре, и в ноябре - конечно, это может быть.

И сейчас мы это проходим...

И, в принципе, видим, что у нас даже вся первая декада октября будет практически находиться в поле повышенного атмосферного давления.

С достаточно комфортными значениями температуры.

Но называть ли это "бабьим летом" - здесь мы, как бы, не имеем на это полномочий.

Мы говорим об этом, описываем, как синоптический процесс.