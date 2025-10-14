"Азов" відбив штурм РФ під Добропіллям, а Зеленський поїде до Трампа: новини за

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 13 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

РФ вдарила по промисловому підприємству в Ніжині на Чернігівщині

Зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа. Рятувальники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. Обійшлося без постраждалих, повідомили в ДСНС.

Тим часом в ОВА повідомляють, що вчора вдень у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних, а в Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.

У Криму перебої зі світлом: повідомляють про атаку дронами на Сімферопольську ТЕС

Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. За даними моніторингового каналу "Кримський вітер", могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС (Таврійську ТЕС).

Зокрема, вночі повідомлялося про вибухи та велику кількість дронів над Сімферополем та у передмісті. А також у Гвардійському - саме звідси окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами. Окрім цього повідомлялось про ураження електропідстанції "Кафа" 220 кВ, що є ключовим вузлом для енергопостачання півострова.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула до Києва

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини", - написала Кая Каллас на своїй сторінці в соцмережі Х.

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки-2025

Королівська шведська академія наук ухвалила рішення присудити премію з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля Джоелю Мокіру, Філіпу Агьону, Пітеру Ховітту "за пояснення інноваційного економічного зростання".

Одну половину премії буде присуджено Мокіру "за визначення передумов стійкого зростання за допомогою технологічного прогресу", а інша половина - спільно Агьону та Ховітту "за теорію стійкого зростання за допомогою творчого руйнування".

Путіна можна змусити до миру, як і будь-якого іншого терориста, - Зеленський

Він зауважив, що війна на Близькому Сході нарешті закінчується, і це свідчить про те, що після стількох жертв є реальний шанс на мир. Однак війна Росії в Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності.

"Путіна можна змусити до миру - як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз готується звільнити заручників. Якщо це можливо, то Путіна також можна змусити до відновлення миру", - каже Зеленський.

Словенія виділила гроші на купівлю американської зброї для України

"Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами", - розповів глава словенського уряду.

Зеленський підтвердив плани зустрітися з Трампом у Вашингтоні в п'ятницю

"Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Він сподівається, що матиме можливість приїхати до Вашингтона цієї п'ятниці, 17 жовтня.

"Азов" відбив механізований штурм РФ під Добропіллям: ворог зазнав великих втрат

За даними підрозділу, ворог кинув у наступ 16 одиниць важкої бронетехніки, серед яких були БМП, МТЛБ і танки. Російські війська намагалися прорвати оборону Збройних сил України в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове.