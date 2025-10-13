Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: яка мета поїздки
Глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва у понеділок, 13 жовтня.
Як повдіомляє РБК-Україна, про це Калас написала у Twitter.
Каллас опублікувала фото, на якому видно, що її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі.
"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - написала Каллас.
Вона також відзначила мужність українського народу, якою він "надихає увесь світ".
"Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – додала вона.
Заяви Каллас щодо України
На початку вересня Каллас заявила, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить недавній напад на Польщу.
А дніями вона сказала, що Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. За її словами, ЄС продовжує підтримувати Україну: доопрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування, надає зброю.
"Росія не зупиниться, доки її не примусять", - заявила Каллас.