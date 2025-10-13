ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Словенія виділила гроші на купівлю американської зброї для України

Любляна, Понеділок 13 жовтня 2025 17:42
UA EN RU
Словенія виділила гроші на купівлю американської зброї для України Фото: Роберт Голоб, прем'єр Словенії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словенія приєднується до ініціативи PURL, у рамках якої країни НАТО виділяють гроші на закупівлю американської зброї для допомоги Україні.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив прем'єр Словенії Роберт Голоб.

"Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами", - розповів глава словенського уряду.

Він зазначив, що такий пакет допомоги зосереджений лише на оборонній зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону для захисту українських енергооб'єктів від російських атак.

Голоб звернув увагу, що Словенія надає Україні оборонне озброєння вже досить давно.

Ініціатива PURL

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що станом на сьогодні, 13 жовтня, шість країн виділили гроші на купівлю Україні американської зброї в рамках ініціативи PURL.

Водночас, за його словами, ще сім держав мають намір приєднатися до допомоги Україні в рамках PURL.

Сибіга зазначив, що практичні кроки можуть обговорити на майбутньому засіданні у форматі "Рамштайн".

До речі, 18 вересня представник НАТО розповів у коментарі РБК-Україна, що перша зброя в рамках PURL надійшла в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Словенія Допомога Україні Військова допомога
Новини
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить