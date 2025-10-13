Словенія виділила гроші на купівлю американської зброї для України
Словенія приєднується до ініціативи PURL, у рамках якої країни НАТО виділяють гроші на закупівлю американської зброї для допомоги Україні.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив прем'єр Словенії Роберт Голоб.
"Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не є додатковими витратами", - розповів глава словенського уряду.
Він зазначив, що такий пакет допомоги зосереджений лише на оборонній зброї. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону для захисту українських енергооб'єктів від російських атак.
Голоб звернув увагу, що Словенія надає Україні оборонне озброєння вже досить давно.
Ініціатива PURL
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що станом на сьогодні, 13 жовтня, шість країн виділили гроші на купівлю Україні американської зброї в рамках ініціативи PURL.
Водночас, за його словами, ще сім держав мають намір приєднатися до допомоги Україні в рамках PURL.
Сибіга зазначив, що практичні кроки можуть обговорити на майбутньому засіданні у форматі "Рамштайн".
До речі, 18 вересня представник НАТО розповів у коментарі РБК-Україна, що перша зброя в рамках PURL надійшла в Україну.