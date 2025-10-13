ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Ніжині РФ вдарила по промисловому підприємству: сталась пожежа

Ніжин, Понеділок 13 жовтня 2025 09:59
У Ніжині РФ вдарила по промисловому підприємству: сталась пожежа Фото: наслідки обстрілу Ніжина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на понеділок, 13 жовтня, під російський обстріл потрапило місто Ніжин, що у Чернігівській області. Там ворог поцілив у підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та міську раду Ніжина.

Що кажуть в ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок російського удару по місту Ніжин пошкоджене промислове підприємство. Було зафіксовано два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Внаслідок удару виникла пожежа.

"Рятувальники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню", - сказано у повідомленні.

Водночас міська рада Ніжина не розкрила подробиць щодо нічного обстрілу.

Фото: наслідки обстрілу Ніжина (t.me/dsns_telegram)

Що кажуть в ОВА

Як повідомили у Чернігівській ОВА, протягом минулої доби ворог 36 разів обстрілював регіон. Під атаками опинились 23 населені пункти. Більшість обстрілів - переважно FPV-дронами та скидами з БпЛА у прикордонні. Також армія РФ застосовувала ударні дрони різних модифікацій.

Вчора у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу, троє - шпиталізовані.

Фото: наслідки обстрілу Чернігівщини (t.me/chernigivskaODA)

А у Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.

У Ніжинському районі - влучання на території об’єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств, виникла пожежа покрівлі.

Обстріли 13 жовтня

Увечері 12 жовтня російські війська запустили кілька груп ударних дронів, а вночі по всій країні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Ворожі безпілотники помітили у різних регіонах України. Близько другої години ночі на Одещині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки виникла масштабна пожежа - полум’я охопило понад 5 тисяч квадратних метрів складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали.

Під ударом дронів цієї ночі опинився також Харків.

За даними Повітряних сил, цієї ночі Росія здійснила чергову атаку по території України, застосувавши 82 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

Ніжин Війна в Україні Чернігівська область ДСНС
