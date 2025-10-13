Путіна можна змусити до миру, як і будь-якого іншого терориста, - Зеленський

Лідер Кремля Володимир Путін сподівається використати терор, щоб зламати режим опору України. Але цього неможливо допустити - необхідно прийняти рішення щодо постачання систем ППО і ракет найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Він зауважив, що війна на Близькому Сході нарешті закінчується, і це свідчить про те, що після стількох жертв є реальний шанс на мир. Однак війна Росії в Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності.

"Путіна можна змусити до миру - як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз готується звільнити заручників. Якщо це можливо, то Путіна також можна змусити до відновлення миру", - каже Зеленський.

На його думку, зупинивши Росію зараз країни НАТО не лише допоможуть собі, а й позбавлять своїх лідерів необхідності робити те, що робить Зеленський.

"До настання зими Путін сподівається використати цей терор, щоб зламати наш режим опору. Ми не можемо цього допустити. Тому я закликаю вас виступати у своїх парламентах і урядах за посилення протиповітряної оборони та ракет, які нам потрібні. І рішення щодо систем і ракет потрібно прийняти в найближчі тижні", - сказав Зеленський.

Також Зеленський нагадав, що вчора обговорював із президентом США Дональдом Трампом системи Patriot, ракети Tomahawk, необхідне Україні енергетичне обладнання та необхідність зупинити партнерів, які купують російську нафту.

"Навіть якщо угорці стверджують, що це сприяє їхнім шансам на виборах, у довгостроковій перспективі це підриває безпеку їхньої країни та Європи. Для Путіна кожен мільярд має значення. Не можна бути частиною вільного світу і водночас підтримувати тих, хто хоче його знищити", - наголосив президент.