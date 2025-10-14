"Азов" отбил штурм РФ под Добропольем, а Зеленский поедет к Трампу: новости за

Президент Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. А на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 13 октября - в материале РБК-Украина .

РФ ударила по промышленному предприятию в Нежине на Черниговщине

Зафиксированы два попадания: в производственном и административном корпусах. Возник пожар. Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

Между тем в ОГА сообщают, что вчера днем в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских, а в Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.

В Крыму перебои со светом: сообщают об атаке дронами на Симферопольскую ТЭС

Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии. По данным мониторингового канала "Крымский ветер", могло быть попадание в Симферопольскую ТЭС (Таврическую ТЭС).

В частности, ночью сообщалось о взрывах и большом количестве дронов над Симферополем и в пригороде. А также в Гвардейском - именно отсюда оккупанты запускают "Шахеды" по Украине. Известно, что там также расположены склады с российскими дронами. Кроме этого сообщалось о поражении электроподстанции "Кафа" 220 кВ, что является ключевым узлом для энергоснабжения полуострова.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прибыла в Киев

"Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечения России к ответственности за ее военные преступления", - написала Кайя Каллас на своей странице в соцсети Х.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике-2025

Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону, Питеру Ховитту "за объяснение инновационного экономического роста".

Одна половина премии будет присуждена Мокиру "за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Ховитту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения".

Путина можно заставить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский

Он отметил, что война на Ближнем Востоке наконец заканчивается, и это свидетельствует о том, что после стольких жертв есть реальный шанс на мир. Однако война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности.

"Путина можно заставить к миру - как и любого другого террориста. Даже ХАМАС сейчас готовится освободить заложников. Если это возможно, то Путина также можно заставить к восстановлению мира", - говорит Зеленский.

Словения выделила деньги на покупку американского оружия для Украины

"Я не могу раскрыть сумму, потому что она засекречена. И у меня сейчас нет полномочий рассекретить ее, но она предусмотрена бюджетом Министерства обороны на 2025 год, поэтому это не является дополнительными расходами", - рассказал глава словенского правительства.

Зеленский подтвердил планы встретиться с Трампом в Вашингтоне в пятницу

"Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Он надеется, что будет иметь возможность приехать в Вашингтон в эту пятницу, 17 октября.

"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери

По данным подразделения, враг бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники, среди которых были БМП, МТЛБ и танки. Российские войска пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на захвате села Шахово.