ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Азербайджан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2026 бесплатно

Баку, Понедельник 08 сентября 2025 14:30
UA EN RU
Азербайджан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2026 бесплатно Фото: Сборная Украины стартовала в отборе ЧМ-2026 поражением от Франции (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Во вторник, 9 сентября, национальная сборная Украины проведет второй поединок отбора к чемпионату мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва станет Азербайджан.

Где и когда смотреть игру бесплатно - подскажет РБК-Украина.

Где и когда состоится матч

Игра пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна по одной из подписок:

  • "Оптимальная"
  • "Спорт"
  • "Максимальная"
  • MEGOPACK N+S

Кроме того, смотреть матч Азербайджан - Украина онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.

Когда начнется трансляция

Футбольный вечер стартует в 18:00, когда начнется традиционная аналитическая студия. Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко, а гостями - бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам матч Азербайджан - Украина прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Как выйти на ЧМ-2026

Украина попала в группу D европейской квалификации, где соревнуется с Францией, Исландией и Азербайджаном.

В первом туре "сине-желтые" в номинально домашнем поединке в польском Вроцлаве уступили Франции (0:2). В параллельной игре азербайджанцы потерпели сокрушительное поражение в гостях от Исландии (0:5). После этого сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша.

В отборе каждая сборная сыграет по шесть поединков. Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Коллектив, который займет второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют четыре путевки на турнир.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее мы сообщили, что Украину и Азербайджан рассудит греческий арбитр.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России