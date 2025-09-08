Азербайджан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2026 бесплатно

Во вторник, 9 сентября, национальная сборная Украины проведет второй поединок отбора к чемпионату мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва станет Азербайджан.

Где и когда смотреть игру бесплатно - подскажет РБК-Украина .

Где и когда состоится матч

Игра пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна по одной из подписок:

"Оптимальная"

"Спорт"

"Максимальная"

MEGOPACK N+S

Кроме того, смотреть матч Азербайджан - Украина онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.

Когда начнется трансляция

Футбольный вечер стартует в 18:00, когда начнется традиционная аналитическая студия. Ее ведущим будет Сергей Лукьяненко, а гостями - бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам матч Азербайджан - Украина прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Как выйти на ЧМ-2026

Украина попала в группу D европейской квалификации, где соревнуется с Францией, Исландией и Азербайджаном.

В первом туре "сине-желтые" в номинально домашнем поединке в польском Вроцлаве уступили Франции (0:2). В параллельной игре азербайджанцы потерпели сокрушительное поражение в гостях от Исландии (0:5). После этого сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша.

В отборе каждая сборная сыграет по шесть поединков. Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Коллектив, который займет второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют четыре путевки на турнир.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.