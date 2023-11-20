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Автомобіль влетів у дерево: у Чернівцях внаслідок ДТП загинули троє людей

Фото: у Чернівцях внаслідок ДТП загинули троє людей (cv.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернівцях на вулиці Маланчука сталося смертельне ДТП вранці 20 листопада. Автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій та двоє пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. 

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів віком 19 та 20 роки отримали травми не сумісні з життям. 

Слідчі поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наразі здійснюють слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії. Тіла загиблих відправили для проведення судово-медичної експертизи. 

 

Фото: у Чернівцях внаслідок ДТП загинули троє людей (cv.npu.gov.ua)

ДТП в Україні

Нагадаємо, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

Також у Вараському районі Рівненської області сталась ДТП за участі двох легкових автомобілів. В результаті аварії до лікарні доставили чотирьох осіб.

До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.

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ДТПЧернівці