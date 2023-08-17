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В Одеській області поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця ДТП

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Білгород-Дністровський, Четвер 17 серпня 2023 14:17
В Одеській області поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця ДТП Фото: в Одеській області поліцейський двічі збив пенсіонерку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліцейський у місті Білгород-Дністровський Одеської області скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР та поліцію Одеської області.

ДТП сталася 16 серпня. За даними слідства, поліцейський, виїжджаючи заднім ходом від будинку, двічі наїхав на 81-річну жінку. В салоні авто також була дружина правоохоронця, яка теж працює у поліції.

Після наїзду подружжя перемістило постраждалу на лаву під під'їздом, після чого викликали швидку допомогу. Поліцейський, не дочекавшись медиків, втік з місця аварії, пізніше звідти пішла і дружина.

Від отриманих травм пенсіонерка померла у лікарні.

Правоохоронця наразі затримано. У поліції Одеської області уточнили, що обох співробітників відсторонили від виконання службових обов'язків. Розпочате розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ. Чоловіку оголосили підозру, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Наразі суддю відсторонено від виконання обов'язків, він перебуває під вартою.

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