Під Києвом Hummer врізався у будинок: водій був п'яним, є постраждалі

ДТП з автомобілем Hummer сталася у Київській області ввечері 17 листопада. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Telegram.

ДТП сталася у місті Українка. Відомо, що 44-річний водій Hummer, рухаючись містом, не впорався з керуванням. У результаті машина врізалася у фасад будинку.

Правоохоронці зазначають, що водій був п'яним. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле.

Водія та двох пасажирів доставили до лікарні з травмами різного ступеня. Водія затримали.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Чоловіку загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.