RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Автомобиль влетел в дерево: в Черновцах в результате ДТП погибли три человека

Фото: в Черновцах в результате ДТП погибли три человека (cv.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Черновцах на улице Маланчука произошло смертельное ДТП утром 20 ноября. Автомобиль влетел в дерево, в результате чего погиб водитель и двое пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Предварительно правоохранители установили, что 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет получили травмы не совместимые с жизнью.

Следователи полиции по данному факту возбудили уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские осуществляют следственные действия с целью установления всех обстоятельств и причин аварии. Тела погибших отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

 

Фото: в Черновцах в результате ДТП погибли три человека (cv.npu.gov.ua)

ДТП в Украине

Напомним, вечером 17 ноября произошло ДТП с автомобилем Hummer. В результате аварии пострадали три человека.

Также в Варасском районе Ровенской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии в больницу доставили четырех человек.

До этого в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЧерновцы