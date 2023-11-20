Автомобиль влетел в дерево: в Черновцах в результате ДТП погибли три человека

Предварительно правоохранители установили, что 22-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет получили травмы не совместимые с жизнью.

Следователи полиции по данному факту возбудили уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские осуществляют следственные действия с целью установления всех обстоятельств и причин аварии. Тела погибших отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото: в Черновцах в результате ДТП погибли три человека (cv.npu.gov.ua)

ДТП в Украине

Напомним, вечером 17 ноября произошло ДТП с автомобилем Hummer. В результате аварии пострадали три человека.

Также в Варасском районе Ровенской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии в больницу доставили четырех человек.

До этого в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.