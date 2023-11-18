ua en ru
Сб, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Рівненській області сталась ДТП: багато постраждалих (фото)

Рівненська область, Субота 18 листопада 2023 18:54
UA EN RU
В Рівненській області сталась ДТП: багато постраждалих (фото) Фото: у Рівненській області сталась ДТП (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Вараському районі Рівненської області сталась ДТП за участі двох легкових автомобілів. В результаті аварії до лікарні доставили чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Автопригода сталася сьогодні між селом Суховоля та містом Вараш. Вже о 13:30 медики отримали повідомлення про постраждалих.

Що відомо про ДТП

Правоохоронці Вараського РВП на місці події попередньо встановили, що водій автомобіля "Hyundai Santa Fe" не врахував дорожню обстановку і під час маневру обгону допустив зіткнення із зустрічним кросовером "Mitsubishi Outlander".

Від удару обидва транспортні засоби відкинуло поза межі проїзної частини.

Наслідки ДТП

Унаслідок ДТП до лікарні доставили чотирьох постраждалих. За даними правоохоронців, наразі їх оглядають медики.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

ДТП в Україні

Нагадаємо, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Рівненська область Авария
NEWS
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни