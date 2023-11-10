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В Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів

П'ятниця 10 листопада 2023 11:56
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В Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів Фото: в Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Полтавській області біля міста Решетилівка внаслідок негоди зіткнулись десять автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцьку газету".

Як пише видання, на місці подій погона видимість через туман.

Водночас інформації про постраждалих наразі немає.

"Очевидці у соцмережах повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду за участі 10 авто біля Решетилівки у Полтавській області", - пише видання.

Варто додати, що наразі детальної інформації з боку правоохоронців немає.

Що радять в поліції у разі їзди під час негоди:

  • дотримуватись швидкісного режиму, дистанції, а також відмовитись від ризикованих маневрів;
  • знижувати швидкість руху до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів чи дитячих установ;
  • вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • у разі інтенсивного випадіння снігу чи ожеледиці - не використовувати автотранспорт із літніми шинами;
  • дотримуватись правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки;
  • рухаючись за поганої видимості, обирати таку швидкість, щоб була можливість вчасно зупинитися;
  • дотримуватися правил проїзду перехресть та бути особливо уважними до пішоходів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про ймовірність туману, сьогодні, 10 листопада, у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці.

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