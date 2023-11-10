В Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів
В Полтавській області біля міста Решетилівка внаслідок негоди зіткнулись десять автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцьку газету".
Як пише видання, на місці подій погона видимість через туман.
Водночас інформації про постраждалих наразі немає.
"Очевидці у соцмережах повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду за участі 10 авто біля Решетилівки у Полтавській області", - пише видання.
Варто додати, що наразі детальної інформації з боку правоохоронців немає.
Що радять в поліції у разі їзди під час негоди:
- дотримуватись швидкісного режиму, дистанції, а також відмовитись від ризикованих маневрів;
- знижувати швидкість руху до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів чи дитячих установ;
- вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- у разі інтенсивного випадіння снігу чи ожеледиці - не використовувати автотранспорт із літніми шинами;
- дотримуватись правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки;
- рухаючись за поганої видимості, обирати таку швидкість, щоб була можливість вчасно зупинитися;
- дотримуватися правил проїзду перехресть та бути особливо уважними до пішоходів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про ймовірність туману, сьогодні, 10 листопада, у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці.
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