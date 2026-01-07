Масштабна ДТП з 13 автівок паралізувала рух у бік Вишгорода (фото)

Вранці 7 січня у Києві сталася масштабна аварія за участі 13 автомобілів. Ускладнено рух транспорту в бік Вишгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Фото: у Києві сталася масштабна ДТП за участі 13 автомобілів (t.me/kyivpatrol)

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

"У зв’язку з ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку міста Вишгорода", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 січня, у Києві на вулиці Софіївській тимчасово призупинили рух тролейбусів і автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.

Наразі тролейбуси курсують лише до станції метро "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу.

На місці працюють аварійні служби, які обстежують пошкоджену ділянку. Найближчим часом планується початок протиаварійних робіт, після чого рух транспорту мають відновити.

Варто зазначити, що у Києві сьогодні ожеледиця.

За даними синоптиків, у Києві та області з 6 по 10 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мінливу зимову погоду зі снігопадами, мокрим снігом із дощем, туманами та ожеледицею на дорогах.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення: