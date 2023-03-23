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Путіна запросять до ПАР на саміт БРІКС, незважаючи на ордер, - міністр

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 22:38
Путіна запросять до ПАР на саміт БРІКС, незважаючи на ордер, - міністр Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російського диктатора Володимира Путіна буде запрошено на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, незважаючи на те, що там його зобов'язані заарештувати.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор.

Вона підтвердила, що офіційне запрошення на зустріч лідерів країн БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР - незабаром направлять Путіну.

При цьому залишається невідомо, чи диктатор прийме таку пропозицію на тлі загрози бути заарештованим.

Варто зауважити, що ПАР зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який дозволив арешт Путіна.

Нагадаємо, про те, що МКС видав ордер на арешт Путіна, стало відомо ще 17 березня.

Більше про наслідки такого рішення про це можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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