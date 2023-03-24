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Австрия арестует Путина, если он приедет в страну, - Минюст

Новина українською →
Австрия, Пятница 24 марта 2023 22:08
Австрия арестует Путина, если он приедет в страну, - Минюст Фото: Австрия арестует Путина, если он приедет в страну (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Австрия, как участница Римского устава, будет выполнять свои обязательства и арестует и выдаст российского диктатора Владимира Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства юстиции Австрии в ответ на запрос "Укринформа".

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - заявили в ведомстве.

В министерстве юстиции Австрии также подчеркнули, что "в 2019 году (по делу президента Судана Омара аль-Башира - ред.) МУС уже установил в одном деле, что иммунитета перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - добавили в ведомстве.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в депортации украинцев.

Согласно решению суда теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признающих юрисдикцию МУС

Об аресте диктатора в случае его приезда в страну уже заявили Германия, Армения и Бразилия.

При этом Путина пригласят на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что его обязаны арестовать.

Венгрия также отказалась арестовывать Путина, если тот уедет в страну. В правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

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