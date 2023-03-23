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Угорщина відмовилася заарештовувати Путіна, якщо той в'їде в країну

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Будапешт, Четвер 23 березня 2023 14:38
Угорщина відмовилася заарештовувати Путіна, якщо той в'їде в країну Фото: угорські друзі Путіна не хочуть заарештовувати військового злочинця (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина не заарештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. В уряді Віктора Орбана не бачать законних підстав.

Про це заявив голова апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, яким було створено Міжнародний кримінальний суд (МКС), який видав ордер на арешт, звинувативши Путіна у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У заяві МКС говорилося, що є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність.

На запитання, чи Путін заарештують, якщо він приїде до Угорщини, Гуляш заявив на брифінгу, що Римський статут не був вбудований в угорську правову систему.

"Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії", - сказав Гуляш.

Він також сказав, що уряд Угорщини "не сформував позицію" щодо ордера на арешт, виданий Путіну.

"Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - додав Гуляш.

Путін - лише третій чинний президент, якому МКС видав ордер на арешт. Ордер означає, що його можуть заарештувати та відправити до Гааги, якщо він поїде до будь-якої з країн-членів МКС.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Після цього уряд Угорщини наклав вето на заяву ЄС щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

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