В Австрии призывают к новым выборам в Беларуси

Курц считает, что Беларуси нужен диалог между действующим президентом Александром Лукашенко и оппозицией
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал белорусскую власть к новым выборам в стране. Об этом дипломат заявил перед саммитом Евросоюза по ситуации в Беларуси.
Об этом сообщает "Наша Ніва".
Курц отметил, что Беларуси нужен диалог между действующим президентом Александром Лукашенко и оппозицией.
"Нам нужны новые выборы, которые будут свободными и честными", - сказал канцлер Австрии.
Напомним, в Канаде не признают итоги президентских выборов в Беларуси и призывают провести новые.
Также ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций в отношении виновных в насилии во время протестов.
Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась только введением санкций.
Кроме того, глава ОБСЕ хочет посетить Беларусь для переговоров с правительством и оппозицией.