Глава ОБСЕ хочет посетить Беларусь для переговоров с правительством и оппозицией

Фото: премьер-министр Албании Эди Рама (flickr.com/mfarussia)

Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси

Премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде хотят посетить Беларусь для переговоров с правительством и оппозицией. Они намерены приехать как действующий и вступающий в должность главы ОБСЕ и уже обратились с официальным запросом к белорусским властям.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

Председательствующая в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, предполагаемыми пытками и жестоким поведением правоохранительных органов.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Албания подчеркнула необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

"Глава ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, включая содействие и защиту основных свобод и прав человека, а также уважения суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Напомним, ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.