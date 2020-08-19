ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Австрії закликають до нових виборів у Білорусі

Середа 19 серпня 2020 08:56
В Австрії закликають до нових виборів у Білорусі
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)
Автор: Андрій Козловський

Курц вважає, що Білорусі потрібен діалог між чинним президентом Олександром Лукашенко та опозицією

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні. Про це дипломат заявив перед самітом Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Курц зазначив, що Білорусі потрібен діалог між чинним президентом Олександром Лукашенко та опозицією.

"Нам потрібні нові вибори, які будуть вільними та чесними", - сказав канцлер Австрії.

Нагадаємо, в Канаді не визнають підсумки президентських виборів в Білорусі і закликають провести нові.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.

Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.

Крім того, глава ОБСЄ хоче відвідати Білорусь для переговорів з урядом і опозицією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся