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Реакция ЕС не должна ограничиваться лишь санкциями против Беларуси, - МИД Польши

Варшава, Вторник 18 августа 2020 15:39
Реакция ЕС не должна ограничиваться лишь санкциями против Беларуси, - МИД Польши
Фото: Павел Яблонский (gov.pl/dyplomacja)
Автор: Игорь Литвиненко

ЕС должен предоставить решение конфликта для Беларуси

Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась лишь введением санкций. ЕС должен предоставить Беларуси предложение по урегулированию конфликта, которое должно стать альтернативой сотрудничества с Россией.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает Polska Agencja Prasowa.

По его словам, в случае отсутствия перспектив сотрудничества с ЕС, Беларусь еще глубже впадет в сферу влияния России.

"Мы должны представить реальное предложение по урегулированию этого конфликта стабильным и прочным образом. И это возможно только в том случае, если мы предложим Беларуси как ЕС реальную перспективу сотрудничества", - сказал Яблонский.

Дипломат отметил, что такое предложение от ЕС позволит президенту Беларуси Александру Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией.

Напомним, 19 августа должен состояться экстренное заседание Совета Европы по вопросам Беларуси.

До этого в ЕС сообщали, что начали подготовку новых санкций по отношению к Беларуси в связи с силовым разгоном демонстрантов и фальсификаций на выборах.

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