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В ЕС не приняли результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями

Брюссель, Пятница 14 августа 2020 22:15
В ЕС не приняли результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями
Фото: Жозепп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: Игорь Литвиненко

Евросоюз планирует санкции в отношении ответственных за насилие и фальсификации

Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси. При этом в ЕС начали разработку санкций по отношению к виновным в насилие во время протестов и фальсификациям во время голосования.

Об этом в Twitter заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Беларусь: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по наказанию виновных в насилии и фальсификации", - написал Боррель.

Напомним, 14 августа белорусский Центризбирком огласил официальные результаты выборов президента, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что три оппозиционных кандидата подавали жалобы на результаты выборов, которые были отклонены ЦИК.

При этом, по словам главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, результаты выборов не будут пересмотрены.

Кроме этого сообщалось, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета по передаче власти в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз согласовал введение санкций в отношении Беларуси.

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