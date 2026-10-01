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Авіація, РЕБ і перехоплювачі: як Сили оборони відповідають на реактивні "Шахеди"

07:30 01.10.2026 Чт
3 хв
aimg Уляна Безпалько aimg Лев Шевченко
Авіація, РЕБ і перехоплювачі: як Сили оборони відповідають на реактивні "Шахеди" Фото: "Герань" (росЗМІ)
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Україна використовує проти реактивних "Шахедів" радіоелектронну боротьбу, авіацію та нові дрони-перехоплювачі. Проте кожен із цих засобів має обмеження, а успішні збиття новими перехоплювачами поки поодинокі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Реактивні "шахеди" та удари по енергетиці. Як Росія змінює атаки на Київ".

Що застосовують проти реактивних дронів

Нарощування Росією реактивного компонента змушує Україну шукати нові способи протидії. Співрозмовники РБК-Україна називають серед таких засобів радіоелектронну боротьбу, де вона може бути ефективною, а також бойову авіацію.

Можливості авіації обмежені. За словами джерел видання, для її роботи потрібні ракети "повітря-повітря" та боєприпаси для гармат. Особливо гостро це питання стоїть для F-16 та Mirage, адже для них використовують імпортні боєприпаси, які не завжди є в наявності.

Застосування авіації над Києвом має додаткові обмеження через ризики для цивільного населення та для самих пілотів. Тому важливим завданням залишається перехоплення повітряних цілей ще на підступах.

Що з дронами-перехоплювачами

Окремий напрямок - нові українські дрони-перехоплювачі. Про перші успішні збиття реактивних "Шахедів" такими засобами вже повідомляли публічно. Наприкінці вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна має кілька ефективних прототипів.

За словами співрозмовників РБК-Україна, успішні збиття саме новими зразками поки залишаються поодинокими, однак позитивний результат уже показали кілька розробок. Один із можливих шляхів - адаптація українських реактивних безпілотних платформ, які зараз застосовують для далекобійних ударів. За інформацією джерел, окремі рішення на їхній основі вже продемонстрували хороші результати в ролі перехоплювачів.

Головне питання тепер - наскільки швидко вдасться здешевити такі перехоплювачі, організувати серійне виробництво та закупити їх у потрібній кількості. Одним із ключових обмежень залишається фінансування. Для масштабування виробництва та закупівлі нових систем Україна веде переговори з партнерами.

Удари по "дронопортах" і вплив на зв'язок

Сили оборони намагаються не лише перехоплювати російські засоби повітряного нападу, а й обмежувати можливості противника їх застосовувати. За інформацією джерел, українські військові б'ють по російських "дронопортах", з яких пускають реактивні БпЛА. Проте, за їхніми словами, ці удари поки не змусили росіян відмовитися від атак.

За даними РБК-Україна, активними "дронодромами" для пуску "Герань-4" та "Герань-5" зараз є "Цимбулова", Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Ще один напрямок стосується систем зв'язку, які Росія використовує для керування безпілотниками. Сили оборони регулярно впливають на ретранслятори та мобільні пересувні вишки на території Білорусі, які Росія застосовує як MESH-мережу для керування дронами.

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У серпні керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що під час деяких атак реактивні БпЛА становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів. У вересні в Повітряних силах дали позитивний прогноз щодо зброї проти реактивних "Шахедів".

Президент Володимир Зеленський підтвердив збиття реактивного "Шахеда" новим перехоплювачем і заявив, що кілька українських розробок уже довели ефективність у бою. Згодом президент показав перші кадри знищення таких дронів, а радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") підтвердив збиття "Герані-5" українським перехоплювачем. Наприкінці вересня оператори Нацгвардії вперше збили «Герань-4» перехоплювачем "Генерал Черешня Bullet".

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