Українські розробки вже збивають реактивні "Шахеди", - Зеленський

Україна вже випробувала кілька розробок проти реактивних "Шахедів" у реальних боях. Тепер влада хоче зробити їх системною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, під час наради відбулися доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Глава держави повідомив, що українські фахівці вже мають кілька розробок для протидії реактивним "шахедам", які підтвердили свою ефективність під час реального застосування.

Зеленський зазначив, що над створенням таких засобів цілодобово працюють українські розробники та виробники зброї, інженери й залучені експерти.

"Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "Шахедів"", - підкреслив президент.

Тепер, за його словами, основне завдання полягає у тому, щоб забезпечити системне використання цих розробок, їхню стабільну ефективність під час збиття дронів та необхідні обсяги масового виробництва.

Україна готує нові далекобійні операції

Зеленський також повідомив, що погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари.

"Готуємо розширення наших далекобійних можливостей", - заявив глава держави.

Окремо під час наради обговорили ситуацію в Медичних силах ЗСУ. Після зміни керівництва готуються рішення щодо оновлення управлінських підходів та системи реагування на виклики.

Зеленський наголосив на необхідності максимально поширювати успішні практики, які вже використовуються у бойових бригадах та ефективних патронатних службах.

За його словами, масштабування успішного досвіду Сил оборони має бути одним із пріоритетів для командувачів усіх рівнів.

Іноземні добровольці в Силах оборони

Ще одним питанням стало оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців до служби в Силах оборони України.

Зеленський зазначив, що кожен іноземець, який хоче долучитися до захисту незалежності України, має отримати відповідну можливість. Президент також подякував іноземним добровольцям, які вже беруть участь у захисті України.