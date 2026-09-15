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В Повітряних силах дали позитивний прогноз щодо зброї проти реактивних "Шахедів"

20:35 15.09.2026 Вт
3 хв
aimg Марія Науменко
В Повітряних силах дали позитивний прогноз щодо зброї проти реактивних "Шахедів" Фото: російський безпілотник "Шахед" у небі (Getty Image)
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Україна працює над перехоплювачами для реактивних "Шахедів", які Росія дедалі частіше використовує під час атак. У Повітряних силах бачать перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На початку липня українські військові запросили велику групу виробників для випробування нового покоління дронів-перехоплювачів. Їх розробили для протидії реактивним ударним безпілотникам, які Росія активно застосовує протягом останніх місяців.

Втім, випробування пройшли не так, як планувалося. За словами двох джерел, знайомих із перебігом навчань, частина перехоплювачів мала проблеми з керуванням на високих швидкостях.

Чому реактивні дрони стали проблемою

Деякі з українських перехоплювачів під час випробувань розвивали швидкість понад 400 км/год. За словами співрозмовників Reuters, на таких показниках апаратами було складно керувати, а окремі з них впали на сусідні поля та в ліси.

Результати тестів показали, з яким викликом Україна стикається напередодні зими. Йдеться не лише про необхідність захищатися від російських балістичних ракет за допомогою обмеженої кількості західних систем ППО. Росія також використовує швидші та потужніші дрони.

За даними українських військових, протягом трьох літніх місяців РФ приблизно у шість разів збільшила використання дронів із реактивними двигунами.

У ЗСУ говорять про втрату ініціативи

Попри активну роботу над новими засобами протидії, українські військові визнають, що наразі Росія має перевагу в цьому напрямку.

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Україна знову втратила ініціативу у сфері реактивних дронів.

"Щодо реактивних дронів ми знову повністю втратили ініціативу - це факт", - заявив він.

За його словами, російські військові вже налагодили масове виробництво та застосування реактивних дронів типу "Шахед". Водночас Україна поки не має достатньо ефективної відповіді на цю загрозу.

Україна готує нові перехоплювачі

Водночас у Повітряних силах дають позитивніший прогноз щодо українських розробок.

Заступник командувача Повітряних сил України Юрій Черевашенко визнав труднощі, які виникають під час створення швидкісних дронів-перехоплювачів. Однак, за його словами, Україна вже близька до впровадження низки серійних недорогих рішень.

"Я впевнений, що незабаром ми зможемо повністю сформувати клас озброєння, яке буде ефективним у протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) з реактивним двигуном", - сказав Черевашенко Reuters.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що протидія реактивним "Шахедам" є головним викликом для українського ВПК. За його словами, наразі є нові розробки, які тестуються у прискореному темпі.

Станом на 15 вересня Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних "Шахедів". Під час тесту дрон вдалося уразити, однак розробникам ще потрібно доопрацювати систему керування перехоплювачем.

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