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Сітка проти FPV: український виробник показав новий перехоплювач "Мангал"

09:20 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Сітка проти FPV: український виробник показав новий перехоплювач "Мангал" Фото: FPV-дрон (Getty Images)
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Українська оборонна компанія Phantom Defence на конференції IT Arena у Львові вперше анонсувала перехоплювач FPV-дронів "Мангал". Система стріляє сіткою з грузилами й розрахована на шість зарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dev.ua.

Що відомо про "Мангал"

Українська компанія Phantom Defence уперше анонсувала розробку на щорічній технологічній конференції IT Arena у Львові. Систему створили для протиповітряного захисту позицій, об'єктів і військової техніки від ворожих безпілотників типу FPV.

Сітка проти FPV: український виробник показав новий перехоплювач &quot;Мангал&quot;
Фото: перехоплювач FPV "Мангал" (dev.ua)

Заряд стріляє спеціальною сіткою з грузилами. Вона розкривається безпосередньо під час пострілу, фізично заплутує ворожий дрон і збиває його. Модуль розрахований на шість зарядів і має дві камери для огляду та контролю ситуації. Також є функція автоматичного детектування цілей, яка спрощує й пришвидшує виявлення загрози оператором.

Де можна встановлювати і коли очікувати серію

Систему можна монтувати стаціонарно, зокрема для захисту блокпостів, окопів чи інфраструктури, або на автомобільну техніку.

За словами представників компанії, перші серійні зразки можуть з'явитися на ринку вже за кілька місяців.

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Україна розвиває й інші засоби перехоплення дронів. У серпні ЗСУ отримали перший український реактивний перехоплювач Alexa Spatium. За даними Міноборони, це швидкісний безпілотний літак, створений для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей.

Наприкінці вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. За його словами, прототипи вже тестують у бойових умовах, і вони збивають ворожі безпілотники.

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